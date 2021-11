Marquinhos admite acompanhar rumores sobre Pochettino: "Não somos alienados"

Marquinhos, defesa do PSG

Capitão do PSG afirmou que a equipa tenta não se afetar com rumores.

Os rumores sobre uma possível transferência de Mauricio Pochettino do PSG para o Manchester United estão a ser acompanhados de perto pelos jogadores da equipa francesa. Questionado sobre o assunto após a derrota (2-1) com o Manchester City na Liga dos Campeões, o capitão da equipa, Marquinhos, admitiu que o plantel está a monitorizar a situação.

"Acompanhamos os rumores sim. Nós não somos alienados. Vemos tudo o que acontece. Mas especulações acontecem no futebol", declarou em entrevista à TNT Sports.

"Já somos experientes para saber que acontecem muitas especulações a envolver jogadores e treinadores também. Mas isso não nos afeta durante o jogo. Temos que focar no que acontece dentro do relvado e deixar essas coisas para fora e melhorar", acrescentou o brasileiro.

Apesar da derrota, o PSG assegurou o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões. A equipa francesa volta a jogar no domingo, no dérbi com o Saint-Étienne, pelo campeonato francês.