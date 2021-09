"Marquei 27 golos e trouxeram Kaká e Benzema. Não pode ser..."

Declarações de Gonzalo Higuaín, avançado argentino, em entrevista à ESPN.

Gonzalo Higuaín, em entrevista concedida à ESPN, recordou a sua passagem pelo Real Madrid, entre 2006 e 2013, com boa disposição à mistura, e recordando que depois de um ano em que fez 27 golos, o emblema merengue optou por contratar Kaka e Benzema.

"No primeiro treino, lembro-me que Capello me escolheu. Depois num ano fiz 27 golos, Cristiano [Ronaldo] 26... e no verão trouxeram Benzema e Kaká. Eu disse: 'Não pode ser. Quantos golos tenho de marcar? "Saio" um goleador e tu trazes-me Benzema e Kaka'", começou por dizer o agora avançado do Inter Miami, da MLS.

No entanto, o internacional argentino admite que ter Benzema como "concorrente" o fez melhorar de rendimento.

"Karim [Benzema] veio e fez-me tirar o melhor de mim, e eu fiz o mesmo com ele. Com Benzema foi uma competição muito saudável. Fez-nos render aos dois. Via-se que ele era um excelente avançado. Infelizmente não pudemos jogar muito juntos", concluiu o avançado de 33 anos.