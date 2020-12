Mark Uth ficou inconsciente no jogo do Schalke e recupera de "concussão cerebral"

O futebolista Mark Uth, do Schalke 04, que saiu de maca e inconsciente após um choque no jogo deste domingo com o Augsburgo, disse "estar bem" e que deverá "sair do hospital amanhã [segunda-feira]".

O avançado, de 29 anos, sofreu uma concussão cerebral durante o jogo da Liga alemã entre o Augsburgo e o Schalke (2-2), depois de chocar de cabeça com um adversário aos 10 minutos, sendo de imediato assistido.

O jogador, inconsciente, necessitou ainda de ter assistência intravenosa e saiu de marca e com um colar cervical, levando o árbitro da partida a chegar a questionar os jogadores do Schalke se queriam continuar o jogo.

"Boa noite a todos. Estou bem. Devo, provavelmente, sair do hospital amanhã. Obrigado pelos vossos inúmeros desejos de recuperação", escreveu o jogador na sua conta no Instagram, com uma fotografia em que é visível o canto do olho esquerdo com sangue pisado.

O Schalke, equipa do português Gonçalo Paciência, lesionado, é último classificado na "Bundesliga" e esteve hoje a vencer até aos 90+3, muito perto de conseguir a sua primeira vitória, mas acabou por permitir a igualdade nos descontos.