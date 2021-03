Marius, ex-FC Porto, está livre no mercado mas perto de assinar contrato

Avançado que deixou os dragões em janeiro deve rumar a Espanha.

Livre para decidir o próximo passo na carreira depois de em janeiro ter rescindido o contrato com o FC Porto, Marius Mouandilmadji estará a um pequeno passo de se tornar jogador do Castellón.

Segundo o "El Periódico Mediterráneo", as negociações do avançado internacional pelo Chade com o 20.º classificado da II Liga espanhola já entraram na reta final.

Marius realizou apenas duas partidas na principal equipa do FC Porto e com um golo marcado na estreia, frente ao Chaves. Na equipa B totalizou 25 jogos e seis golos. Jogou na última temporada no Aves, por empréstimo, sem qualquer remate certeiro nas 12 partidas efetuadas.