Mario Götze renova contrato com o PSV por duas temporadas

Mario Götze, avançado alemão, assinou contrato até ao verão de 2024.

O PSV anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com o avançado Mario Götze. A equipa dos Países Baixos mantém agora o vínculo com o jogador de 29 anos por mais duas temporadas, até ao verão de 2024.

"Não é segredo que Mario é um jogador essencial para a equipa e na realização dos nossos objetivos. Foi muito importante para nós mantê-lo no PSV por mais tempo", afirmou o diretor do PSV, John de Jong.

O ex-jogador do Dortmund disputou 35 partidas pelo PSV, com dez golos e dez assistências. Recorde-se que Mario Götze foi o autor do golo do título da Alemanha no Mundial'2014, na final com a Argentina.

"O PSV é um grande clube e aqui posso trabalhar com um excelente treinador e uma equipa de apoio. Além disso, a energia que envolve a nossa equipa é muito agradável. O quadro geral está certo e é por isso que estou muito feliz em continuar minha carreira aqui", disse o médio alemão.