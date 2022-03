Mario Balotelli pensa no pós-carreira: "Talvez seja jornalista"

Mario Balotelli falou à DAZN italiana acerca dos planos que tem para quando terminar a carreira de jogador

O internacional italiano, que falou a convocatória de Roberto Mancini para o play-off de acesso ao Mundial do Catar, revelou que, após a aposentadoria dos relvados, planeia aconselhar os jovens que estão a dar os primeiros passos no futebol, estando a considerar também ingressar no mundo do... jornalismo.

"Depois da minha carreira, seria bom encontrar talentos, falar com eles e dizer-lhes o que fiz de mal e de bom, avisá-los sobre certas experiências. Eu poderia poupar-lhes muitos problemas, ou então talvez seja jornalista", afirmou, com um tom de brincadeira, o avançado do Adana Demirspor, da Turquia.

Sobre a própria carreira, o dianteiro de 31 anos garantiu não ter qualquer arrependimento a nível clubístico, mas confessou que nunca ter conquistado um título pela Itália é algo que ainda espera vir a ter uma oportunidade de corrigir.

"Estou feliz com o que fiz a nível de clubes, ganhei tudo. Ao nível da seleção nacional falta-me alguma coisa, mas isso é a única coisa de que realmente me arrependo. Espero que não seja demasiado tarde. O melhor momento da minha carreira na seleção foi o Europeu [2012], sem dúvida", vincou Balotelli.

Mario Balotelli, ao longo da carreira, conquistou a Serie A por três ocasiões e ainda uma Liga dos Campeões ao serviço do Inter. Foi também vencedor de uma Premier League, uma FA Cup e uma Taça da Liga inglesa com as cores do Manchester City.