Mariano perdeu bastante peso depois de operação e a diferença é notória

Mariano Díaz foi operado às amígdalas e esteve três semanas com dificuldades em se alimentar. Agora pesa menos oito quilos e perdeu bastante massa muscular.

Mariano Díaz voltou a treinar nesta sexta-feira com o Real Madrid, tendo começado o processo de recuperação após uma operação às amígdalas que lhe custou três semanas longe do relvado. Ainda de forma condicionada, mas de volta a Valdebebas, o avançado apresentou-se e a imprensa espanhola reparou na diferença de peso do jogador.

Segundo a Marca, o dominicano, de 27 anos, perdeu oito quilos neste processo, tendo estado mais de dez dias sem conseguir comer alimentos sólidos. A perda de massa muscular é visível, principalmente nas pernas, como é possível notar na galeria acima.

Os últimos meses não têm sido fáceis para Mariano. Primeiro testou positivo à covid-19 e falhou a Liga dos Campeões. Quando recuperou, voltou a ter complicações com as amigdalites e os merengues optaram pela operação. Agora tenta recuperar a forma e ser opção para Zidane, algo que não se adivinha fácil, porque o jogador foi colocado no mercado - chegou a estar na mira no Benfica.