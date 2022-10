Marí fala do esfaqueamento: "Tive sorte, vi uma pessoa morrer à minha frente"

Jogador do Monza foi esfaqueado nas costas e está no hospital, mas livre de perigo de vida

Pablo Marí, jogador do Monza que esteve entre os feridos dos esfaqueamentos no Carrefour de um centro comercial de Milão, já abordou o terror que viveu, tranquilizando familiares, amigos e seguidores.

"Eu estava com o carrinho com o meu bebé e senti uma dor excruciante nas costas. Depois aquele homem esfaqueou outra pessoa na garganta. Hoje tive sorte, porque vi uma pessoa morrer à minha frente", disse Marí, em declarações que surgem na Gazzetta dello Sport, transmitidas por Galliani à Imprensa à saída do hospital.

Já o administrador do Monza Adriano Galliani, que esteve com o jogador e a sua família no hospital, frisou que talvez por ser alto a facada tenha sido nas costas e não no pescoço: "Ele é incrível. Teve força para brincar e disse-me que na segunda-feira estará em campo pelo Monza. Provavelmente salvou-se pela sua altura. Tem a feridas nas costas e uma no lábio. 'Hoje tive sorte, porque vi uma pessoa morrer à minha frente', disse-me mesmo assim". Galliani acrescentou que a faca passou a centímetros do pulmão, acertando apenas em tecido muscular.