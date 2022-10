Marí agradece apoio após ter sido esfaqueado: "Eu e a minha família estamos bem"

Jogador espanhol do Monza já foi operado, depois de ter sido esfaqueado na quinta-feira em Milão.

Pablo Marí, jogador espanhol do Monza que foi esfaqueado na quinta-feira num centro comercial em Milão, reagiu hoje pela primeira vez nas redes sociais agradecendo o apoio recebido, as mensagens de ânimo, e afirmando que tanto ele como o resto da família (estava com a esposa e a filha na altura do ataque) estão bem.

"Depois do duro momento que vivemos ontem, tanto a minha família como eu queremos comunicar que afortunadamente estamos todos bem apesar das circunstâncias, e agradecer todas as mensagens de apoio e carinho que estamos a receber. Queremos ainda enviar os pêsames e toda a nossa força aos familiares e amigos da pessoa falecida e desejamos de coração que todos os feridos se recuperam o quanto antes possível", escreveu na sua conta de Instagram.

Recorde-se que ainda na quinta-feira, Adriano Galliani, administrador do Monza, transmitiu à Imprensa, à saída do hospital, palavras do jogador: "Tive sorte, vi uma pessoa morrer à minha frente."

O falecido era um funcionário do Carrefour, de 30 anos. O agressor, recorde-se, foi imobilizado por outras pessoas que estavam no Carrefour e depois levado sob custódia pela polícia. Tratava-se de um senhor de 46 anos com perturbações mentais.