Marega recebeu ultimato do Al Hilal de Jorge Jesus

Marega com a camisola do Al Hilal

Al Hilal deixa o avançado entre a espada e a parede. É preciso uma solução rápida

O Al Hilal, clube saudita treinado por Jorge Jesus, já informou Marega de que não faz parte dos planos para esta época e que, em breve, terá de ser encontrada uma solução para o seu caso.

Segundo o jornal "Youm", foi por indicação do treinador que o emblema de Riade deu duas hipóteses ao avançado: ou chega a acordo com outro clube para prosseguir a carreira e, depois, as três partes encontram uma plataforma de entendimento; ou haverá lugar a uma rescisão.

O avançado chegou à Arábia Saudita em 2021, assinando por três épocas com um clube pelo qual venceu uma Supertaça, um campeonato e a Liga dos Campeões asiática, mas, conforme reforçou o jornal, não irá continuar ao serviço do Al Hilal, isto depois de já antes ter sido dispensado do estágio de pré-época da equipa na Áustria (entretanto terminado).

Nas últimas duas épocas, apontou 25 golos em 75 jogos e foi uma das figuras do emblema. O Al Hilal defronta hoje a seleção do Kuwait (orientada por Rui Bento), em jogo de preparação.

