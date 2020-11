Marcus Thuram antevê um "grande jogo" contra Portugal

Filho de Lilian Thuram estreou-se pelos bleus na derrota frente à Finlândia (0-2), resultado que desvaloriza pelo facto dos franceses já estarem a pensar na "final" de Lisboa

No dia seguinte à sua primeira internacionalização pela França, na derrota por 0-2 frente à Finlândia, Marcus Thuram garantiu que o deslize do Stade do France já está esquecido e que o foco dos bleus está no "grande jogo" do próximo sábado frente a Portugal. "Foi uma lição que nos permite preparar ainda melhor o grande jogo contra Portugal. Vamos enfrentar uma grande equipa com jogadores de muita qualidade, tal como nós. A diferença será feita ao nível do físico e do estado de espírito", afirmou o avançado do Moenchengladbach, em declarações às redes sociais da federação francesa.

Filho do mítico Lilian Thuram, Marcus foi premiado pela boa época na Bundesliga com a estreia pela França em pleno Stade de Frances, palco onde o pai se sagrou campeão mundial em 1998. "Foi muito emocionante. A minha primeira internacionalização no Stade de France é um momento que nunca esquecerei. O resultado do jogo foi frustrante, mas conseguimos criar muitas chances", analisou.