Marcus Rashford junta-se a duas ausências por lesão na Inglaterra

Avançado do Manchester United saiu tocado do jogo frente ao Fulham, na Taça de Inglaterra, e junta-se a Nick Pope e Mason Mount nas ausências dentro dos nomes chamados por Gareth Southgate.

A seleção da Inglaterra anunciou esta segunda-feira que Marcus Rashford foi dispensado dos trabalhos da equipa, juntando-se às ausências por lesão de Nick Pope, guarda-redes do Newcastle, e de Mason Mount, médio do Chelsea.

Por via de comunicado, a Federação inglesa (FA) revelou que o avançado dos red devils saiu tocado da vitória frente ao Fulham (3-1), treinado por Marco Silva, nos quartos de final da Taça de Inglaterra, em que jogou 83 minutos.

Quanto a mudanças, a Inglaterra decidiu trocar Pope por Fraser Forster, veterano guardião do Tottenham, não tendo decidido chamar mais nenhum atleta até ao momento.

Recorde-se que a seleção inglesa vai arrancar a qualificação para o Euro'2024 com jogos frente à Itália (23 de março), em Nápoles e diante da Ucrânia (26), em Londres.

Confira a convocatória atualizada da Inglaterra: