De Haaland é capaz de saber quase tudo, mas o mais provável é não saber nada ou quase nada de Botheim. Quem é Botheim, perguntará. Ora bem, falamos do avançado do Bodo/Glimt, que com um hat-trick ajudou, e muito, a equipa norueguesa a golear, de forma espetacular, a Roma de José Mourinho, 6-1.

O que tem Haaland a ver com a estrela da jornada da Conference League é simples de explicar: ambos são os protagonistas de um vídeo de música realizado em 2016. Os dois noruegueses sempre partilharam uma paixão pela música e decidiram formar um grupo chamado Flow Kingz. O resultado, a canção com o nome 'Kygo jo', o único da banda. No YouTube o vídeo tornou-se popular depois do avançado do Dortmund alcançar o estrelado. atingindo mais de 8 milhões de visualizações. Agora, fica a dúvida, o que acontecerá depois dos três golos de Botheim à Roma?

Ouça a música e veja o vídeo: