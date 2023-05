Marcou três ao River Plate e já supera Haaland e Benzema em 2023

Avançado argentino Germán Cano fez um hat-trick pelo Fluminense contra a equipa do seu país em triunfo histórico (5-1)

O Fluminense venceu por 5-1 o River Plate na Taça Libertadores, um resultado histórico, que colocou no radar da Argentina Germán Cano, autor de um hat-trick contra a equipa do seu país.

O atacante, em 2023, já supera os números de Haaland e Benzema: soma 23 golos em 21 jogos, contra os 23 do norueguês em 23 jogos e os 21 em 24 partidas do francês.

"Foi uma noite de sonho. Podia ter marcado cinco, porque uma foi ao poste e noutra assinalaram fora de jogo do Lima. Esta época e a anterior são as melhores da minha carreira. A nossa equipa deu uma lição de como se joga futebol, com humildade e respeito. Seleção da Argentina? É muito difícil. Não está nas minhas mãos. O que tiver de ser, será", afirmou o atacante que tem a idade (35 anos) como maior entrave para ir à seleção, pois no próximo mundial terá 38 anos.

Filipe Melo, médio veterano do Fluminense pediu a Scaloni, várias vezes, para estar atento a Cano e o levar ao Mundial do Catar, o que não sucedeu: "Scaloni devia olhar para ele, fazer uma experiência. O Mundial é um torneio rápido, de um mês, não importa se um jogador tem 17 ou 35 anos. Se está num bom momento, tem de levá-lo, é o que importa."