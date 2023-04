Marcou póquer ao Real Madrid e admite: "Messi fez-me chorar no Mundial"

Valentín Castellanos admitiu que sempre preferiu o Barcelona ao rival madrileno por causa do astro argentino, apelidando-o de "Deus".

Valentín Castellanos foi a grande figura da vitória do Girona sobre o Real Madrid (4-2), apontando um póquer frente ao gigante madrileno, em jogo da 31.ª jornada da LaLiga.

Após a partida, o avançado argentino, de 24 anos, admitiu que sempre preferiu o Barcelona ao rival da capital devido a Lionel Messi, que apelidou de "Deus".

"Ele é um ídolo para mim. Sempre desfrutei dos seus jogos e não sei se Léo viu o jogo. Estamos a falar do melhor jogador do mundo. Ele é um Deus para os argentinos e fez-me chorar no Mundial", referiu, em declarações ao "Jijantes".

Com a derrota do Real Madrid frente ao Girona, o Barcelona poderá aumentar a distância na liderança do campeonato para 14 pontos, caso vença esta segunda-feira no reduto do Rayo Vallecano (21h00), estando cada vez mais próximo de se sagrar campeão espanhol.