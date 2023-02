Marcou golo decisivo e admite: "Foi uma das semanas mais duras da minha carreira"

Júnior Firpo marcou o único golo da vitória da Leeds frente ao Southampton, no sábado, que poderá vir a ser decisivo na luta pela permanência na Premier League.

Júnior Firpo, antigo lateral esquerdo do Barcelona que atravessa a segunda temporada no Leeds, estreou-se a marcar na Premier League no sábado, apontando o único golo da vitória da equipa frente ao Southampton, que poderá vir a ser decisivo na luta pela permanência no principal escalão inglês.

Fruto da vitória, que assinalou a estreia de Javi Gracia no comando técnico do histórico, o Leeds subiu à 17.ª posição do campeonato (22), com um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção, ao passo que os "saints" continuam no fundo da tabela classificativa, com 18 pontos.

Após a partida, o defesa espanhol, de 26 anos, admitiu que o seu primeiro golo na Liga inglesa teve um sabor especial, depois de ter atravessado vários problemas físicos no início da temporada.

"Eu penso que, tendo em conta a situação em que nos encontramos, não merecemos estar lá em baixo. Mostrámos contra o Southampton que fomos a melhor equipa. Conseguimos a vit´pria e eu marquei um golo, portanto estou muito feliz. Foi provavelmente o golo mais importante da minha carreira", salientou.

"Foi provavelmente uma das semanas mais duras da minha carreira. Eu disse à equipa técnica antes do jogo: 'Temos um dos melhores balneários que já conheci e merecemos estar aqui, na primeira divisão'", completou Firpo.

O lateral esquerdo soma dois golos (o outro foi marcado na Taça de Inglaterra) em 12 jogos disputados esta época pelo Leeds.