Marcou encontro com Portugal e está a aquecer o mercado de transferências

Szoboszlai colocou a Hungria na fase final do Europeu.

Dominik Szoboszlai é, por estes dias, o grande herói da Hungria e um nome que está a aquecer o mercado. O jovem avançado de 20 anos apontou o golo frente à Islândia (2-1) que colocou a seleção na fase final do Europeu, onde estará no grupo de Portugal. Depois disso, virou tema quente na imprensa espanhola, faCe ao alegado interesse do Real Madrid.

Szoboszlai representa o Red Bull Salzburgo e, de Itália, chega também a informação de que está na agenda do Milan. O jornal Gazzetta dello Sport escreve que se trata de um alvo para o mercado de inverno, com o As, em Espanha, a vincar que o interesse italiano é antigo.

A publicação espanhola refere também o preço do jogador: 20 milhões de euros, mais cinco em variáveis.

Szoboszlai leva esta época cinco golos marcados 13 jogos pelo Red Bull Salzburgo, dois dos quais na Champions.