Marcou dois golos na estreia na Ligue 1 e bateu um recorde com 75 anos

Ben Seghir é o nome do momento no Mónaco.

O Mónaco venceu na quarta-feira por 3-2 na visita ao Auxerre, num jogo da 16.ª jornada da Ligue 1 e que foi muito especial para Eliesse Ben Seghir.

O jovem extremo francês foi lançado pelo Mónaco logo após o intervalo, estreando-se na Ligue 1, e apontou dois golos (58' e 85') determinantes para a vitória da equipa, atingindo ao mesmo tempo um recorde da Liga francesa que perdurava há 75 anos.

Com 17 anos, 10 meses e 12 dias, Seghir tornou-se no jogador mais jovem de sempre a bisar na respetiva estreia na Ligue 1, superando o recorde detido por Jean Deloffre (18 anos, 10 meses e 12 dias), que atingiu o feito em 1958, ao serviço do Lens.

O Mónaco ocupa a quinta posição da Ligue 1, com os mesmos 30 pontos que soma o Marselha (quarto).