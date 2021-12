Marcou 30 golos em duas temporadas e está a agitar o mercado de transferências

Avançado brasileiro Yuri Alberto, 20 anos, interessa ao Milan, Arsenal e não só. Terá sido oferecido ao Barcelona.

Destaque do Internacional nas duas últimas temporadas, o avançado Yuri Alberto deverá reforçar alguma equipa da Europa na próxima janela de transferências. Entre as equipas apontadas ao jogador brasileiro de 20 anos, estão Arsenal, Shakhtar, Zenit, Milan e agora o Barcelona.

De acordo com o "Mundo Deportivo", Yuri Alberto teria sido oferecido à equipa culé nos últimos dias. O avançado marcou 19 golos em 55 jogos na última temporada. Somando-se as duas épocas pela equipa brasileira, marcou 30 golos em 84 partidas.

Milan e Arsenal já teriam entrado em contacto com o jogador para mostrar interesse em contar com o seus serviços. De acordo com o UOL, até agora apenas o Zenit terá feito uma proposta, no valor 14 milhões, mas o Internacional pretende mais seis para concretizar o negócio.