Ex-Sporting estará em vias de reforçar o Boca Juniors

Antigo defesa-central argentino do Sporting foi afastado das opções de Solskjaer no Manchester United e pretende dar um novo rumo à carreira

O defesa internacional argentino, Marcos Rojo, estará em vias de abandonar o Manchester United para se tornar jogador da equipa do Boca Juniors. A hipótese é avançada, esta segunda-feira, pelo diário argentino Olé.

O jornal sul-americano refere, no artigo dedicado ao ex-jogador do Sporting, que o mesmo fará, durante esta tarde, os indispensáveis exames médicos para poder rubricar um eventual contrato válido até 2024 com os xeneizes.

Deste lado do Atlântico, a Imprensa britânica avança que o futebolista argentino viu aceite o pedido de desvinculação solicitado à direção Manchester United, de forma a cessar antecipadamente o vínculo em vigor desde 2018.

O próprio treinador dos red devils, Ole Gunnar Solskjaer, admitiu recentemente a saída do defesa argentino. "[É] provável que Marcos volte à Argentina, mas há um pouco de burocracia para ser tratada, penso eu", disse o técnico norueguês.

Nesta época desportiva, Marcos Rojo não desempenhou qualquer jogo pela equipa principal do Manchester United e apenas envergou o emblema dos red devils num desafio ao serviço da formação sub-23 do clube.

Rojo deverá regressar à Argentina, seu país-natal, após ter representado o Estudiantes de La Plata na época 2019/20, clube no qual se formou e estreou como sénior antes de ingressar no futebol europeu, pela porta do Spartak de Moscovo (2011).