Marco Silva vai ficar no Fulham e poderá receber avançado ex-Benfica

Depois de o técnico ter recusado uma segunda proposta oriunda da Arábia Saudita, o Fulham vai prosseguir as negociações com Raúl Jiménez, numa altura em que Aleksandar Mitrovic estará decidido em rumar ao Al Hilal, de Jorge Jesus.

Depois de Marco Silva ter recusado uma segunda oferta da Arábia Saudita, mais concretamente do Al Ahli, o Fulham vai prosseguir as negociações com Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica e que tem apenas mais um ano de contrato no Wolverhampton.

A informação chega de Fabrizio Romano, especialista no mercado, numa altura em que Aleksandar Mitrovic estará decidido em trocar os cottagers pelo Al Hilal, clube saudita de Jorge Jesus e Rúben Neves.

Na época passada, a quinta em que representou os Wolves, Jiménez apontou três golos e uma assistência em 20 jogos.