"Marco Silva tem de ser candidato ao prémio de melhor treinador do ano"

Micah Richards, antigo internacional inglês e atual comentador da BBC, considerou esta terça-feira que Marco Silva, que orienta o Fulham, tem de estar entre os candidatos ao prémio de melhor treinador do ano em Inglaterra.

O antigo defesa do Manchester City foi o comentador da vitória da equipa do técnico português, que teve João Palhinha em destaque, frente ao Leeds (2-0), que valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Inglaterra e, após a partida, desfez-se em elogios ao seu trabalho "excelente" nos londrinos.

"No início da temporada, nós perguntámos: 'Será que o Fulham vai descer [de divisão]? Ele não só estabilizou, como arranjou uma forma de jogar que se adequa aos jogadores que tem na equipa e que pode variar. Eu penso que a história do Fulham... ele tem de ser candidato para melhor treinador do ano", apontou.

Invicto nos últimos sete jogos que orientou em todas as competições, Marco Silva definiu a meta do Fulham na prova após o triunfo frente ao Leeds: "É ótimo que tenhamos passado aos quartos de final pela primeira vez desde 2009/10. Sabemos que a nossa história na Taça não é boa e estamos aqui para tentar mudá-la".