Marco Silva sorri: Fulham segue para os "oitavos" da Taça de Inglaterra

Depois do empate a uma bola no primeiro duelo, em 28 de janeiro, o Fulham foi superior no tira-teimas

O Fulham, treinado por Marco Silva, apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer fora o Sunderland, por 3-2, em jogo de repetição da quarta ronda.

Depois do empate a uma bola no primeiro duelo, em 28 de janeiro, o Fulham foi superior no tira-teimas, adiantando-se no marcador aos oito minutos, pelo galês Harry Wilson, e alargando a vantagem no segundo tempo, aos 59, pelo brasileiro Andreas Pereira.

O jovem avançado Jack Clarke ainda reduziu para o Sunderland, aos 77, mas o lateral francês Layvin Kurzawa fez o 3-1, apenas cinco minutos depois, e o melhor que a formação da casa conseguiu foi marcar em cima dos 90, pelo costa-riquenho Jewison Bennette, que fixou o resultado final.

O Fulham, que contou com o internacional português João Palhinha no onze inicial (foi substituído aos 65), vai defrontar o Leeds nos oitavos, numa partida agendada para 1 de março.