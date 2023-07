Marco Silva quer manter Willian, que tem outra proposta da Premier

Criativo brasileiro terminou contrato e tem mais interessados na Premier league

Willian voltou na última época ao futebol inglês, com um contrato de um ano com o Fulham, e o emblema orientado por Marco Silva pretende a continuidade do criativo brasileiro.

No entanto, o jogador de 34 anos que fez cinco golos e cinco assistências em 30 jogos na última época é também desejado pelo Nottingham Forest. Terá de decidir se aceita a proposta de renovação do Fulham, por mais um ano, ou muda de ares e aceita a proposta de dois anos de contrato do Forest.

O Fulham, onde milita João Palhinha, terminou em 10.º na Premier.