Marco Silva interessado em resgatar antigo alvo do Benfica

De acordo com o canal desportivo britânico Sky Sports, o Fulham pretende reforçar a baliza com Bernd Leno.

O Fulham, recém-promovido à Premier League em virtude do título conquistado no Championship, quer construir um plantel competitivo para disputar a primeira divisão do futebol inglês e Bernd Leno, guarda-redes do Arsenal, é um dos nomes que está em cima da mesa.

Segundo o canal desportivo britânico Sky Sports, os lilywhites já estão em conversações com os gunners tendo em vista a contratação do internacional germânico de 30 anos. A confirmar-se a transferência, esta seria a primeira aquisição no mercado de verão para o técnico Marco Silva, que já perdeu Fábio Carvalho para o Liverpool.

Recorde-se que o guardião trabalhou, durante três temporadas, com Roger Schmidt no Bayer Leverkusen e, com a mudança do treinador alemão para a Luz, acabou por ser associado ao interesse do Benfica. Ao serviço do Arsenal, Bernd Leno somou 125 partidas em quatro épocas, tendo perdido a titularidade para o inglês Aaron Ramsdale na presente temporada.