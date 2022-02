No final do Fulham-Millwall (3-0), na noite de terça-feira, Marco Silva e a sua equipa técnica e os jogadores foram abraçar e dar uma palavra de conforto à família de Paul Parish, adepto do Fulham que morreu na sequência de um ataque cardíaco durante o jogo com o Blackpool, a 29 de janeiro. Os familiares sentaram-se exatamente no local onde o adepto estava a assistir à partida.

Homenagem durante o desafio: