Marco Silva contra o Liverpool na primeira ronda: eis o calendário da Premier League

Primeiro jogo agendado para o dia 5 de agosto.

A Premier League deu a conhecer na manhã desta quinta-feira o calendário do campeonato inglês na temporada 2022/23, que tem o seu início no dia 5 de agosto e se prolonga até 28 de maio de 2023.

O primeiro encontro da nova edição irá colocar frente a frente Crystal Palace e Arsenal, a 5 de agosto, numa primeira ronda onde são de destacar os jogos entre Fulham de Marco Silva, e Liverpool, agora com Darwin, assim como a deslocação do Manchester City, campeão em título, ao terreno do West Ham.

O Manchester United recebe o Brighton, enquanto o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, atua no terreno do Leeds.

Confira os jogos da primeira jornada:

Sexta-feira, 5 de agosto



Crystal Palace-Arsenal, 20h00



Sábado, 6 de agosto

Fulham-Liverpool, 12h30

Bournemouth-Aston Villa, 12h30

Leeds-Wolverhampton, 12h30

Leicester-Brentford, 12h30

Newcastle-Nottinham Forest, 12h30

Tottenham-Southampton, 12h30

Everton-Chelsea, 17h30



Domingo, 7 de agosto



Manchester United-Brighton, 14h

West Ham-Manchester City, 16h30

Confira o calendário completo divulgado pela Premier League