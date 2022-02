Marco Silva "conquista" Pep Guardiola: "Estou impressionado há muito tempo..."

Técnico espanhol apreciou, de forma muito positiva, o trabalho desenvolvido pelo homólogo português à frente da equipa do emblema de Londres, o próximo adversário em Inglaterra

As exibições vistosas do Fulham nesta época, capitalizadas com 74 golos em 28 jogos, não passa despercebido até a Pep Guardiola. O treinador do Manchester City, conjunto que vai defrontar os "cottagers" na Taça de Inglaterra, confessou, em jeito de (grande) elogio, sentir admiração pela orientação do técnico Marco Silva.

"Estou muito satisfeito com o que Marco [Silva] está a fazer, estou realmente impressionado há muito tempo. Vi alguns jogos para analisar o Fulham e estou impressionado com a forma como jogam. Não me surpreende que estejam no topo do [segundo] campeonato [inglês]", afirmou Guardiola.

Em declarações prestadas na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, o treinador espanhol destacou o sentido posicional e as movimentações dos jogadores do Fulham.

"Não são apenas os golos que marcam, a forma como jogam, o posicionamento é excepcional. Todos se movem pelo seu companheiro de equipa", assinalou Guardiola, denotando que Marco Silva foi capaz de melhorar os "cottagers".

"Agora vejo a equipa jogar muito melhor do que no passado. Estou feliz por ele, conheço-o um pouco bem, tivemos uma boa relação quando ele esteve no Everton e no Watford", completou Guardiola, sobre o técnico português.

O jogo entre o Manchester City e o Fulham, relativo à próxima eliminatória da Taça de Inglaterra, terá lugar no Etihad Stadium, no próximo sábado, às 15 horas.