Marco Silva cai frente ao vizinho Arsenal, que retoma vantagem na liderança

Leandro Trossard foi a figura em destaque da partida, ao registar três assistências ainda antes do intervalo.

O Arsenal, com Fábio Vieira a suplente utilizado - entrou aos 77 minutos - venceu este domingo por 3-0 na visita ao Fulham, orientado por Marco Silva, que não pôde contar com o castigado João Palhinha, voltando a ter cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da Premier League.

Todos os golos surgiram na primeira parte e a partir de um passe de Leandro Trossard, a grande figura da partida, que assistiu Gabriel Magalhães (21'), Gabriel Martinelli (26') e Martin Odegaard (45+2').

Com o triunfo, os gunners passaram a somar 66 pontos no topo da Liga inglesa, mais cinco do que o City (61), segundo classificado. Já o Fulham mantém-se em oitavo lugar, com 39, mas poderá vir a ser ultrapassado pelo Brentford (nono, 38) e Chelsea (décimo, 37), caso vençam os respetivos jogos em atraso.