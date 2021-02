Marco Rose acusado de ser um "porco sem caráter" pela ida para o Dortmund

Adeptos do Moenchengladbach não perdoam o treinador pela troca entre Borussias e exigiram a sua demissão imediata

Furiosos pela oficialização de Marco Rose como treinador do Dortmund para 2021/2022, os adeptos do Borussia Moenchengladbach não perdoaram a "traição" do seu treinador e exigiram à direção que não o deixe terminar a presente temporada no banco dos potros através de uma tarja colocada à porta do Borussia Park: "Não queremos um mercenário no nosso clube. Queremos a saída imediata desse porco sem caráter."

O chorrilho de insultos a Marco Rose tem sido uma constante nas contas afetas ao clube nas redes sociais e já motivaram um puxão de orelhas por parte do diretor-desportivo Max Eberl. "Estou muito surpreendido com os estúpidos que se dedicam a fazer este tipo de comentário. Devemos ter respeito por Marco Rose. Somos o Borussia e não podemos compactuar com isto", afirmou.

Refira-se que, sob o comando de Marco Rose, o Moenchengladbach disputou sempre a Liga dos Campeões - esta época chegou aos "oitavos", onde vai enfrentar o City, após passar um grupo com Real Madrid, Shakhtar e Inter - e recuperou o prestígio interno.