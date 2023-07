Marco Reus abdica da braçadeira de capitão no Dortmund

O extremo alemão, de 34 anos, informou os adeptos da sua decisão com um vídeo nas redes sociais do clube.

Marco Reus, grande figura do Dortmund, anunciou esta quinta-feira que abdicou da braçadeira de capitão da equipa.

O extremo alemão, de 34 anos, comunicou a decisão por via de um vídeo publicado nas redes sociais do clube, tendo já informado o treinador Edin Terzic e o diretor desportivo Sebastian Kehl.

"Olá, adeptos do Borussia Dortmund! É muito importante para mim dizer-vos isto pessoalmente. Tive muito tempo para pensar durante as férias e decidi abdicar da braçadeira de capitão. Usei a braçadeira durante cinco anos com orgulho e honra. Obrigado pelo apoio ao longo destes anos. Espero que o Sebastian e o Edin encontrem um grande sucessor", afirmou.

Reus alinha pelo Dortmund há mais de uma década, desde 2012, tendo contrato até 2024. Na última temporada, registou oito golos e seis assistências em 31 jogos pelo vice-campeão alemão.