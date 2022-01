Marco Giampaolo substitui D"Aversa na Sampdoria

Giampaolo, de 54 anos e que já tinha treinado a Samp três épocas, entre 2016 e 2019, estava sem clube desde janeiro do ano passado, quando se desvinculou do Torino

O treinador Marco Giampaolo foi esta quarta-feira anunciado pela Sampdoria como substituto do recém-despedido Roberto D"Aversa no comando técnico do atual 16.º classificado da Liga italiana.

"A Sampdoria dá as boas-vindas de volta a Marco Giampaolo como treinador responsável da equipa principal até 30 de junho de 2022, com opção de extensão do contrato até 30 de junho de 2024", lê-se em comunicado do clube de Génova.

Giampaolo, de 54 anos e que já tinha treinado a Samp três épocas, entre 2016 e 2019, estava sem clube desde janeiro do ano passado, quando se desvinculou do Torino, depois de já ter treinado também, embora por escassos quatro meses, o colosso AC Milan.

Entretanto, a equipa genovesa foi goleada terça-feira, por 4-1, na visita à Juventus, a contar para os oitavos de final da Taça de Itália, um dia após o despedimento de Roberto D"Aversa.