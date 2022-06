Marcelo: sem proposta do Real Madrid, restam três hipóteses

Marcelo, lateral-esquerdo de 34 anos, está em final de contrato com o Real Madrid

Um dos assuntos do momento no que se refere ao mercado de transferências tem Marcelo como protagonista.

O lateral brasileiro de 34 anos está em final de contrato com o Real Madrid, não recebeu qualquer proposta de renovação e por isso o futuro será mesmo fora do clube merengue, onde é, ainda por estes dias, o jogador com mais títulos.

Quanto ao futuro, parece desenhar-se entre três opções: Emirados Árabes Unidos, Catar ou Turquia. Nos últimos dias surgiram notícias de um alegado interesse do Fenerbahçe, agora treinado por Jorge Jesus, e em Espanha garantem que das três hipóteses, o campeonato turco é o que agrada mais a Marcelo.