Marcelo recebe suspensão de três jogos por insulto ao árbitro do Elche-Real Madrid

Marcelo foi expulso no prolongamento do Elche-Real Madrid

Lateral merengue viu o cartão vermelho direto aos 102 no jogo dos oitavos de final da Taça do Rei entre Elche e Real Madrid (1-2 após prolongamento) e terá dito ao árbitro da partida: "És muito mau"

Marcelo não vai estar disponível para voltar a representar o Real Madrid nesta edição da Taça do Rei, a não ser que os madridistas cheguem à final. O internacional brasileiro foi expulso no jogo da vitória, em prolongamento, do Real na casa do Elche (1-2) e terá reagido com um insulto ao árbitro do jogo.

"És muito mau", terão sido as palavras proferidas pelo lateral de 33 anos, uma ação que, após deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol, valeu-lhe uma suspensão de três jogos na Taça do Rei.

Assim sendo, Marcelo vai falhar o embate dos quartos de final da competição e, em caso de novo triunfo merengue, ambos os jogos das meias-finais, regressando apenas caso o Real consiga atingir a final da prova.