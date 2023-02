Antigo lateral do Real Madrid não joga pelos gregos há mais de um mês.

Contratado a custo zero no verão passado, após quase duas décadas de excelência no Real Madrid, Marcelo poderá rescindir com o Olympiacos nas próximas horas, avança este sábado a imprensa grega.

Atualmente a lidar com uma lesão, o experiente lateral esquerdo vai ser alvo de tratamento em Madrid e, no meio dos rumores que apontam à sua despedida do Olympiacos, tem sido associado a uma mudança para o Médio Oriente, com o México e um regresso ao Brasil a também serem cenários em cima da mesa.

Aos 34 anos, a aventura de Marcelo na Grécia não tem corrido como esperado, com o internacional brasileiro a não figurar num jogo do Olympiacos há mais de um mês, desde o dia 11 de janeiro.

Na presente temporada, Marcelo soma três golos em nove partidas disputadas pelo atual terceiro classificado da Liga grega.