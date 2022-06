Marcelo livre no mercado: mais um clube apontado, depois do Fenerbahçe

Marcelo já se despediu do Real Madrid

Experiente lateral brasileiro estará na agenda do Milan para 2022/23.

Marcelo despediu-se do Real Madrid após uma ligação de 16 anos e um recorde de 25 títulos, que tornam o brasileiro no mais laureado da história dos merengues. Resta saber qual será o próximo passo do lateral brasileiro, sendo que o Fenerbahçe, agora treinado por Jesus, já foi apontado como hipótese.

Em Itália surgem agora informações de que o jogador de 34 anos está na agenda do Milan para 2022/23, clube que tem Theo Hernández para o posto de lateral-esquerdo.

Ainda assim, o elevado salário que Marcelo auferia no Real Madrid, 8,5 milhões por ano, teria de ser reduzido de modo a viabilizar uma possível ida para o campeão italiano.

Na Europa desde 2006/07, Marcelo não representou outro clube além do Real Madrid. No Brasil terminou a formação e começou a brilhar como sénior no Fluminense.