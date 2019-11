Marcelo Gallardo elogia Jorge Jesus: "Os jogadores reconhecem isso"

Treinador do River Plate elogia o rival português do Flamengo

Jorge Jesus: "É um treinador muito reconhecido, com muita experiência, neste curto tempo no Flamengo fez uma equipa com uma ideia muito clara de jogo e isso tem muito valor. Os jogadores reconhecem isso, o Flamengo encontrou uma qualidade diferente que tinha antes, graças ao bom funcionamento da equipa e às ideias do treinador."

Rival: "As finais são todas difíceis e todas são diferentes, não a comparo com a da época passada. Não vamos comparar, é um rival diferente do Boca, com as suas qualidades, o seu poderio e que 38 anos depois joga nova final. Estão muito entusiasmados e nós entendemos que estar aqui, fortalece-nos, não pelo que já conseguimos, mas porque estamos no lugar em que merecemos e vamos tratar de o defender. Mas é um rival muito forte que tem a mesma capacidade do que nós para poder chegar ao título."

Chances: "Mais do que a rivalidade entre os dois países, que não tem nada a ver, estamos competindo por uma prova que duas equipas chegam em boas condições, parece-me que temos os dois chances de poder ganhar. São duas boas equipas e só espero que seja um bom espetáculo de futebol, porque há muito bons valores no campo. O lado emocional estará muito presente e quem lidar melhor com isso estará em melhores condições de ganhar esta final."

Golos: "Muitos golos? Não sei. É difícil ver. Também vai haver muitos cuidados, duas equipas que gostam de ter a bola, que têm várias opções de ataque também direto, pode ser um jogo muito dinâmico. Quem marque primeiro, pode abrir o jogo, mas não sabemos especular e o Flamengo também não saberá. Pode ser um bom jogo com boas sensações futebolísticas. As finais muitas vezes são fechadas, de início, mas depois o jogo desenrola-se e aí veremos quem está melhor para abrir o marcador. Por aí também se verá o que vai ser do jogo."