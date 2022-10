Marcelo Gallardo faz anúncio que estremece o River Plate: "Chegou o momento"

Após oito anos e meio no clube, o "Muñeco" convocou conferência para anunciar, com os dirigentes, que deixará o clube no final do ano

Foi numa curta mas emocionada conferência de Imprensa, que Marcelo Gallardo, de 42 anos, acaba de anunciar que vai deixar de ser treinador do RIver Plate daqui a dois jogos.

Após oito anos e meio no clube, o "Muñeco" Gallardo não vai renovar o contrato que expira em dezembro e vai procurar outros desafios para a sua carreira.

"É uma das decisões mais difíceis da minha vida. Para lá da tristeza, tenho uma paz interna que me faz sentir bem comigo mesmo. O caminho percorrido faz-me sentir orgulhoso. Vivemos coisas muito lindas ao longo destes anos. Mas tudo tem um final. Creio que é o momento de fechar um ciclo lindo e muito valioso. Quero agradecer aos adeptos por cada pequena homenagem que me fizeram ao entrar num estádio. São lembranças inesquecíveis. Quero agradecer de todo o coração. No domingo será o meu último jogo no Monumental. Foi uma história lindíssima", disse o treinador, emocionado.

Gallardo assumiu o comando do River em 2014 e conquistou 14 títulos, com destaque para duas Taça Libertadores. Tem ainda mais dois jogos no banco do River Plate, contra o Rosario Central e o Racing.

Na conferência estiveram o presidente do clube, Jorge Brito, e o antigo jogador e agora secretário técnico Enzo Francescoli.

