Marcelo Gallardo é outro nome apontado ao banco do PSG

De acordo com o jornal Marca da Argentina, o técnico que orienta o histórico River Plate surge como uma das hipóteses para suceder ao compatriota Mauricio Pochettino.

O Paris Saint-Germain continua a trabalhar na sucessão de Mauricio Pochettino, que está determinado a abandonar o cargo de treinador da equipa da capital francesa. Depois de Zinédine Zidane ter recusado o convite parisiense por não se sentir aliciado com o projeto do clube, Marcelo Gallardo é um dos nomes que interessa aos dirigentes do campeão francês.

Segundo informações avançadas pelo jornal Marca da Argentina, Luís Campos, novo diretor desportivo do PSG, vê com bons olhos a chegada do treinador argentino a Paris. Contudo, neste momento, Gallardo (que enquanto futebolista realizou 31 jogos pelo emblema "rouge et bleu") pretende cumprir o contrato que tem com o River Plate e, caso não mude de ideias, somente assumiria o comando dos parisienses depois do Mundial do Catar.

Recorde-se que, nos últimos tempos, Sérgio Conceição e Rúben Amorim, treinadores de FC Porto e Sporting respetivamente, têm vindo a ser associados ao interesse do Paris Saint-Germain, perfilando-se como fortes candidatos a assumirem o leme da formação presidida por Nasser Al-Khelaïfi.

José Mourinho também foi este domingo associado ao cargo.