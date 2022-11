Marcelo, ex-Real Madrid, desilude e tem dispensa no horizonte

Internacional brasileiro tem sido uma desilusão em Atenas e a imprensa local avança que deverá ser dispensado em janeiro.

Tem uma carreira carregada de títulos, principalmente pelo Real Madrid, mas aos 34 anos Marcelo não tem conhecido dias felizes, em especial desde o momento em que passou a representar o Olympiacos.

Apresentado num ambiente de grande festa e euforia, em setembro, perante a presença de milhares de adeptos nas bancadas, a participação do lateral em campo tem sido discreta. Com apenas cinco jogos realizados até ao momento, todos como suplente utilizado, Marcelo deve abandonar o clube do Pireu no mercado de janeiro.

Segundo os jornais gregos, o técnico Míchel, antigo internacional espanhol, está muito desapontado com o comportamento do jogador, queixando-se das "péssimas condições físicas" em que se encontra. Voltar ao Brasil ou terminar a carreira são as opções mais prováveis.