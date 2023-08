Marcelo, do Fluminense, punido com três jogos de suspensão

Entrada que provou uma lesão gravíssima a Luciano Sánchez valeu uma castigo pesado ao lateral esquerdo brasileiro.

O Tribunal Disciplinar da Conmebol penalizou Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, com três jogos de suspensão pela entrada dura que provocou a lesão muito grave de Luciano Sánchez, jogador do Argentinos Juniors, na Taça Libertadores. O ex-Real Madrid paga ainda uma multa no valor de 6 mil dólares (5,4 mil euros).

Marcelo cumpriu o primeiro jogo de suspensão na segunda mão dos oitavos de final, precisamente frente à equipa argentina, e terá ainda as duas partidas dos quartos de final, frente ao Olimpia, de castigo.