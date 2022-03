Marcelo Brozovic renova com o Inter até 2026

Brozovic renova com o Inter

Redação com Lusa

Pelo Inter, o internacional croata soma 279 jogos e 26 golos, tendo contribuído para a conquista do "scudetto" na época passada, então sob o comando de Antonio Conte, atual treinador do Tottenham

O médio internacional croata Marcelo Brozovic renovou contrato com o Inter por mais quatro temporadas, até junho de 2026, anunciou hoje o clube campeão italiano de futebol, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.

Brozovic, de 29 anos, terminava o vínculo com os nerazzurri no final desta época, tendo agora prolongado a ligação ao clube milanês, no qual atua desde janeiro de 2015, quando foi contratado ao Dínamo Zagreb.

O internacional croata é um dos jogadores há mais tempo no plantel do Inter Milão, sendo apenas superado pelo guarda-redes Samir Handanovic e pelos defesas Andrea Ranocchia e Danilo D"Ambrosio.

Pelo Inter, soma 279 jogos e 26 golos, tendo contribuído para a conquista do "scudetto" na época passada, então sob o comando de Antonio Conte, atual treinador do Tottenham.