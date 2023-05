Marcelo Bielsa vai ser o novo selecionador do Uruguai

A Associação Uruguaia de Futebol e o treinador argentino Marcelo Bielsa chegaram a acordo para que este assuma o cargo de selecionador uruguaio até 2026, confirmou esta quinta-feira à agência EFE fonte daquele organismo.

Bielsa tornar-se-á assim o segundo treinador estrangeiro a comandar a La Celeste, depois do seu compatriota Daniel Alberto Passarella ter desempenhado o mesmo cargo entre 1999 e 2001.

Nascido na cidade de Rosário, em julho de 1955, Bielsa iniciou a carreira de treinador em 1990, 10 anos após encerrar a sua carreira como jogador, tendo orientado o Newell's Old Boys, os mexicanos Atlas e América, o Vélez Sarsfield, os espanhóis do Espanyol e do Athletic de Bilbau, os franceses do Olympique de Marseille e do Lille, além dos ingleses do Leeds United.

A nível de seleções, foi selecionador do seu país, entre 1998 e 2004, e do Chile, entre 2007 e 2011, tendo conquistado, com a albiceleste, a medalha de ouro dos Jogos de Atenas'2004.

O Uruguai manteve o cargo de técnico vago desde a saída de Diego Alonso, que assumiu em 15 de dezembro de 2021 após a saída de Óscar Washington Tabárez e o deixou após o último Mundial, no qual La Celeste não superou a fase de grupos.