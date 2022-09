Marcelo Bielsa recusa treinar o Santos

Treinador argentino foi contactado pelo presidente Andrés Rueda, que, afirmam no Brasil, se terá de contactar com o interino Orlando Ribeiro até final do ano

A dança de treinadores no Santos continua e Marcelo Bielsa não quis bailar. O prestigiado e excêntrico treinador argentino foi contactado pelo presidente do clube, Andrés Rueda, mas deu resposta negativa e não quis encetar negociações para assumir o cargo.

Perante a nega de "El Loco", o Santos, indicam no Brasil, vai continuar com o interino Orlando Ribeiro, que veio da equipa de sub-20, até ao final do ano. Antes dele passaram pelo banco Lisca, Fabián Bustos e Carille. O Santos segue em 10.º no Brasileirão.

A crise no Peixe é aguda: além da demissão do técnico Lisca, também o diretor desportivo, Newton Drummond, se demitiu.

Bielsa está desde fevereiro sem clube, altura em que deixou o Leeds. Já treinou Neweel's, Vélez, Atlas, América, Espanhol, Athletic, Marselha, Lille, Chile e Argentina.