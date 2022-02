Marcelo Bielsa não atira a toalha ao chão: "Quanto mais adversa for a situação..."

Leeds atravessa um mau momento na Premier League.

Marcelo Bielsa atravessa um momento delicada no comando do Leeds, equipa que somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos da Premier League e sofreu 17 golos nesse período. Apesar do mau momento, coloca de parte uma saída do cargo e mostra-se pronto para dar a volta à situação.

"Quanto mais adversa for a situação, mais comprometido estou para a encarar", afirmou em conferência de imprensa. "Durante estes quatro anos que aqui estou, recebi as mesmas críticas. Agora são mais justificadas, porque o que está a acontecer é pior. São problemas que sempre fomos capazes de superar", vincou.

"Se és o líder numa situação má, ninguém acredita em ti, mas posso dizer uma coisa: se parar de acreditar naquilo que faço, a situação vai piorar em vez de melhorar", disse ainda o técnico argentino de 66 anos.

O Leeds ocupa o 15.º lugar da Premier League, com 23 pontos em 25 jogos, mais três somados do que a primeira equipa abaixo da linha de água.