Marcelo Bielsa já tem sucessor no comando técnico do Leeds

Jesse Marsch (ex-Leipzig e Salzburgo) é o homem que se segue à frente da equipa da Premier League

Um dia após Marcelo Bielsa ter saído do Leeds, o clube inglês anunciou, esta segunda-feira, Jesse Marsch como novo treinador do emblema da Premier League. O técnico norte-americano vinculou-se até ao verão de 2025.

Marsch, de 48 anos, estava desempregado desde que foi demitido do comando do Leipzig, em dezembro do ano passado, após apenas conseguir oito vitórias num total de 21 jogos no emblema alemão, ao qual se ligara no início desta época.

Antes de se mudar para a Alemanha, o treinador norte-americano esteve ao serviço dos austríacos do Salzburgo, entre 2019 e meados de 2021, pelos quais logrou muito sucesso ao conquistar, consecutivamente, dois campeonatos e duas taças.

Marsch, que acumula experiências nos norte-americanos dos New York York Red Bulls e nos canadianos do Montréal, assume agora o Leeds, 16.º classificado da Premier League, com 23 pontos, a dois lugares da zona de despromoção.

Os "whites", que têm 60 golos sofridos (!) no campeonato inglês, perderam os últimos quatro jogos e não vencem desde 16 de janeiro deste ano.