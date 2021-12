Marcelo Bielsa com os dias contados no Leeds United, garantem em Inglaterra

De acordo com imprensa inglesa, treinador argentino estará perto do adeus ao Leeds.

Com 16 pontos em 18 jornadas e a ocupar o 16.º posto da Premier League - apenas duas posições acima da zona de despromoção -, há rumores em Inglaterra que apontam que o trabalho de Marcelo Bielsa no Leeds pode estar com os dias contados. O treinador argentino está na quarta época no clube inglês, mas o desempenho da equipa já não estará a agradar adeptos e diretores.

De acordo com o Football Insider, o Leeds já terá decidido não contar com Marcelo Bielsa na próxima temporada. Mas o treinador argentino, de 66 anos, poderá cair já nas próximas semanas, já que os perseguidores não jogaram todas as partidas e o Leeds pode perder mais posições - o Watford, por exemplo, tem 13 pontos e dois jogos a menos.

O site inglês sugere que a paciência do clube com o técnico já se esgotou e que estão a considerar dispensá-lo caso os próximos resultados não sejam positivos. Além do mais, a publicação marca o mês de janeiro como o último mês para tomar uma decisão sobre o futuro de Bielsa.