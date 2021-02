Marcelo Bielsa: acusações de assédio e uma indemnização milionária

Atual treinador do Leeds testemunhou no julgamento que o opõe ao Lille.

Marcelo Bielsa, atual treinador do Leeds, testemunhou ontem, sexta-feira, por videoconferência no arranque do julgamento que o opõe ao Lille, clube que o despediu em 2017. O treinador argentino acusou o clube francês de jogo sujo.

"Sofri assédio nos meses de setembro e outro, antes do meu despedimento, com o objetivo de desestabilizar-me e forçar a demissão", vincou Bielsa ao tribunal do trabalho de Lille. "Sabotaram a minha gestão, criando obstáculos e degradando a minha autoridade", acrescentou.

O treinador pede uma indemnização de 19 milhões de euros por quebra contratual, alegando a cláusula de um pré-acordo que fizera com o emblema francês que obrigava ao pagamento integral do contrato em caso de despedimento, algo que o Lille, em crise financeira, não reconhece, isto além de alegar negligência profissional. A sentença deve ser conhecida a 2 de julho.