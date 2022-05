Marcelo atingiu marca histórica no Real Madrid mas já pensa em mais: "Quero ficar"

Brasileiro festejou no sábado a conquista do 24º troféu pelo Real Madrid

Marcelo tornou-se no sábado no jogador mais titulado da história do Real Madrid. Com a conquista da 35ª LaLiga do palmarés merengue, o lateral de 33 anos levantou o 24º troféu pelo clube e ultrapassou o recorde estabelecido anteriormente por Paco Gento.

O lateral brasileiro, que representa o Real há 16 épocas consecutivas, expira contrato no próximo verão, mas expressou este domingo, em direto para o programa desportivo espanhol 'El Chiringuito', a vontade de continuar na capital espanhola.

"Estou muito satisfeito e feliz em jogar pela melhor equipa do mundo. Acabei de ultrapassar uma lenda do 'madridismo' como é Paco Gento, tornei-me no jogador com mais títulos do melhor clube do mundo e isso é inestimável. Se vou ficar? Para que fique claro, quero ficar", revelou.

Esta temporada, Marcelo fez duas assistências em 17 jogos efetuados pelo campeão espanhol.