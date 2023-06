Marcelino Toral leva para o Marselha um velho conhecido

Kondogbia assinará pelos franceses e o Atlético de Madrid recebe oito milhões de euros

Marcelino Toral é o novo treinador do Marselha e com ele vai levar um jogador que já orientou durante as três épocas que passou no Valência, Geoffrey Kondogbia, do Atlético de Madrid.

Segundo a Marca, o Marselha pagará oito milhões de euros pelo médio francês.

Kondogbia, de 30 anos, já não contava para Simeone e terminava contrato em 2024, o que facilitou a sua saída por números acessíveis.

Além dos clubes antes mencionados, Kondogbia jogou também no Lens, Mónaco, Sevilha e Inter.